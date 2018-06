flatex Morning-news DAX update

Die Aktienmärkte in der Region Asien-Pazifik drehten kurz vor deren Handelsende überwiegend in die Verlustzone. Die chinesischen Leitindizes aus Hongkong, Shenzen und Shanghai hatten stärkere Abgaben zu verbuchen. Der japanische Nikkei225 schloss mit einem Minus von 0,31 Prozent bei 22.271,77 Punkten. Die US-Futures drehten nach der asiatischen Handelszeit allesamt in den roten Bereich. Der Xetra-DAX eröffnete dadurch etwas schwächer mit 12.247,75 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex setzte seine Kursverluste vom Wochenbeginn auch am Dienstag mit weiteren Abgaben fort. Am Ende der Xetra-Session notierte der DAX mit einem Minus von 0,29 Prozent bei 12.234,34 Punkten. Ausgehend vom letzten übergeordneten Verlaufstief des 31. Mai 2018 von 12.547,61 Punkten bis zum jüngsten Hoch vom 15. Juni 2018 bei 13.170,05 Punkten, wären die nächsten Auf- und Abwärtssequenzen näher zu identifizieren. Die Widerstände wären bei den Marken von 12.309/12.401/12.548/12.695 und 12.786 Punkten abzuleiten. Die Unterstützungen wären bei 12.163/12.072/11.925 und 11.778 Punkten in Betracht zu ziehen.

