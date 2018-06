Bad Homburg (www.aktiencheck.de) - Wenn die europäischen Staats- und Regierungschefs Ende dieser Woche in Brüssel tagen, geht es um nichts Geringeres als die Zukunft der Eurozone (EMU), so die Experten des FERI Cognitive Finance Institute. Sollten Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ihre Ideen aus dem "Meseberg-Accord" auf dem EU-Gipfel durchsetzen, forciere die EMU unweigerlich ihren falschen Weg in Richtung Transfer- und Haftungsunion. ...

