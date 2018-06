Aufträge für langlebige Güter werden wohl wie im Vormonat sinken Wird der DOE-Bericht die API-Lagerbestände bestätigen? RBNZ könnte letzte dovische Aussagen bekräftigen

Am Mittwoch können wir einige interessante Daten und Veranstaltungen erwarten. Da wir während der europäischen Sitzung keine aussagekräftigen Daten erhalten, werden am frühen Nachmittag einige wichtige Zahlen aus der US-Wirtschaft herausgegeben. Später wird die DOE den wöchentlichen Bericht zu den Öl-Lagerbeständen veröffentlichen. Am späten Abend wird die RBNZ ihren Zinsentscheid verkünden und angesichts der jüngsten Äußerungen der Zentralbank könnte die Nachricht zurückhaltend ausfallen. 14:30 Uhr | USA, Aufträge für langlebige Güter (Mai): Die Daten der Aufträge für langlebige Güter für Mai lagen 1,7% unter den Erwartungen. Die Aussicht scheint düster, wenn man die vorherigen Zahlen vergleicht. Die von Bloomberg befragten Ökonomen gehen für den Mai ...

