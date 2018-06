Hier geht's zum Video

Der Trading des Tipp des Tages ist heute die Deutsche Börse. Für Hoffnung sorgen ausgerechnet die jüngsten Turbulenzen an den Märkten. Die Aktie der Deutschen Börse hat sich in den vergangenen Monaten sehr gut gehalten. Der Börsenbetreiber ist unter anderem ein Profiteur des hohen Handelsvolumens. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video.