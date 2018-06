Bei der Österreichischen Staatsdruckerei Holding AG gibt es eine Aktien-Transaktionsmeldung. Die MIFIM Beteiligungs AG von CEO Robert Schächter hat am 26. Juni 100 Aktien zu je 17,9 Euro über die Börse verkauft. Das Unternehmen hat erst kürzlich mitgeteilt, sich zu bemühen, einen Streubesitz von 2 Prozent herzustellen. Hintergrund ist, dass seit Anfang des Jahres 2018 für Emittenten im Amtlichen Handel der Wiener Börse dieser Mindeststreubesitz gilt (§ 40 Abs 1 Z 7 BörseG 2018). Auch wenn seitens der Gesellschaft die Auffassung vertreten wird, dass diese Bestimmung auf sie nicht anzuwenden ist, so streben die Kernaktionäre (und auch die Gesellschaft) die Einhaltung der Bestimmung bis 30.06.2019 an.

