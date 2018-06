(neu: Aktienkurs, mehr Stimmen, Details)

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere der Deutschen Bank sind am Mittwoch auf ein neues Rekordtief gefallen. Sie büßten zeitweise bis zu knapp 5 Prozent ein auf den Tiefstand von 8,755 Euro. Damit unterboten sie das bisherige Rekordtief von Anfang Oktober 2016. Zuletzt lagen die Anteilsscheine noch mit 3,6 Prozent auf 8,88 Euro im Minus und damit am Ende des Dax .

Händler begründeten den Kursrutsch vor allem mit dem weiter fallenden Gesamtmarkt: "Anleger trennen sich von Risiken, und die liegen nach wie vor bei den Geldhäusern", sagte ein Händler. Der Dax hatte zuletzt vom Hoch am 15. Juni knapp 8 Prozent eingebüßt. Vor allem die Angst vor den wirtschaftlichen Folgen des weltweiten Handelskonflikts lastet schwer auf der Börsenstimmung.

"Ein viel versprechender Jahresbeginn an den Finanzmärkten hat einem glanzlosen Ausblick auf den Rest des Jahres Platz gemacht", schrieb Analyst Andrew Lim von der Societe Generale in einer Bankenstudie. Gerade die Deutsche Bank berge große Risiken: Sie verliere Marktanteile und sei schwach mit Eigenkapital ausgestattet. Lim riet weiter zum Verkauf der Aktien.

Die Deutsche Bank sei unter den Investmenthäusern am schlechtesten mit Eigenkapital ausgestattet. Marktanteile büße das Institut vor allem im Aktiengeschäft ein. "Es wird noch einige Zeit dauern, bis sich das Haus stabilisiert", schrieb der Experte. Im Investmentgeschäft verfüge die Bank nicht über die kritische Masse, um eine ausreichende Rendite auf das eingesetzte Kapital zu erzielen.

Der europäische Bankensektor war am Mittwoch mit einem Minus von 1,4 Prozent der größte Verlierer auf dem Branchentableau. Dies bestätigt auch den Trend seit Jahresbeginn mit einem Abschlag von 14 Prozent. Italienische Bankentitel büßten in Mailand am Mittwoch zwischen 2 und 3 Prozent ein. Anteile der Commerzbank verbilligten sich im Dax um 2,3 Prozent auf den niedrigsten Kurs seit April vergangenen Jahres./bek/ag/jha/

