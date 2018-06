Der Dax rutscht immer weiter ab und fällt auf einen Stand von Anfang April zurück. Am stärksten bergab ging es für die Deutsche Bank. Die Aktie von Deutschlands größtem Geldhaus fiel auf ihren bislang niedrigsten Stand.

Im deutschen Aktienmarkt ist es am Mittwoch weiter abwärts gegangen. Der Dax büßte weitere 0,46 Prozent auf 12.176,75 Punkte ein und fiel damit auf einen Tiefststand seit Anfang April. Vor allem die Aktie der Deutschen Bank musste einstecken. Sie fiel mit 8,76 Euro auf ein neues Allzeittief. Bisher lag diese Marke bei 8,83 Euro vom 30. September 2016.

Wie schon in den vergangenen Tagen lastete der weltweite Handelskonflikt auf den Kursen. Börsianer verwiesen zudem auf die mit dem Asylstreit verbundene politische Unsicherheit in Deutschland. Am Vortag war der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen gestartet. Am Nachmittag gerieten die Kurse dann aber wieder unter Druck. In der laufenden Woche liegt der Dax schon wieder mit mehr als 3 Prozent ...

