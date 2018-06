Genf (ots/PRNewswire) -



Die englische Version des "Guide Opérationnel de Gestion de Fortune" (zu Deutsch "Eine Gebrauchsanweisung für Vermögensverwaltung") von Blaise Goetschin and Constantino Cancela wurde vor kurzem auf Google Play und im Apple Store veröffentlicht. Das E-Paper zeigt die wahren Probleme und Erfolgsmethoden einer effizienten Vermögensverwaltung auf. Unter dem Titel "An Operator's Handbook to Wealth Management" publizierte die Herausgeberin Alternative Communication das E-Paper nun in Anlehnung an die französische Version von 2017. Diese war als gebundene Ausgabe im Verlag "Editions Favre" erschienen.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/710570/Operators_Handbook _to_Wealth_Management.jpg )



Das von den Bankkaufleuten Blaise Goetschin und Constantino Cancela gemeinsam verfasste Buch bietet eine Gebrauchsanleitung für den modernen eigenständigen und methodisch arbeitenden Anleger. Es zeigt die grundlegenden Prinzipien der Investitionen auf, ob am Aktienmarkt oder abseits davon. Der Leser erfährt hier, wie er die irrationalen Reaktionen der Finanzmärkte kurzfristig umgehen kann, und erhält Einblick in eine realistische und bewährte Anlagephilosophie.



Im Kern des Ratgebers steht eine einzige wesentliche Empfehlung: sich eine unerschütterlich kritische Haltung gegenüber der "vorherrschenden wirtschaftlichen Denkweise" anzueignen, die von einer rein quantitativen Wirtschaftstheorie, modischen Strömungen oder aggressivem Wirtschaftsmarketing geprägt ist. Das Buch bietet viele nützliche Anhaltspunkte für Investoren, die rational und effizient handeln möchten. Aber vor allen Dingen betont es den hohen Stellenwert langfristiger Investitionen. Nur über einen solchen Zeitrahmen können die Bewertungen des Aktienmarktes den wirtschaftlichen Grundlagen entsprechen, die als einzige echte Werte schaffen. Über kürzere Zeiträume sind die Märkte bekannt für abwechselnde Phasen von Unter- und Überreaktionen auf Informationen und Gerüchte jeglicher Herkunft.



Mickaël Mangot, Wirtschaftsprofessor und Dozent der ESSEC Business School (Paris) und Fachmann für Verhaltensökonomik schrieb das Vorwort für diesen Ratgeber, der ein Handbuch für Investoren darstellt und ausserdem dazu rät, das eigene Vermögen so weit wie möglich zu verteilen und dabei über die vertrauten Assets herauszugehen. Die effiziente Diversifizierung mag ein bekanntes Prinzip sein, kann aber nur mit einem methodischen und beharrlichen Ansatz erfolgreich angewendet werden - zwei Taktiken, zu denen die Autoren raten, um ein nicht nur hohes sondern auch kohärentes Leistungsniveau zu erzielen. Eine nützliche und lohnenswerte Lektüre.



