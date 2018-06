Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für LVMH vor Zahlen von 285 auf 330 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Luxusgüterkonzern dürfte im zweiten Quartal nichts von seiner beeindruckenden Dynamik eingebüßt haben, schrieb Analystin Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Ihre Erwartungen an das Wein- und Spirituosen-Geschäft könnten sich als zu niedrig erweisen./la/ajx Datum der Analyse: 26.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0023 2018-06-27/11:07

ISIN: FR0000121014