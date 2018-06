Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Rio Tinto von 4300 auf 5000 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Aktie biete eine konservative Möglichkeit, am volatilen Stahlzyklus zu partizipieren, schrieb Analyst Conor Rowley in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das Unternehmen überzeuge durch die stärksten Kapitalerträge innerhalb des Sektors./mf/la Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0024 2018-06-27/11:09

ISIN: GB0007188757