DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPEMSCIKLD400USSRIUECDL EKLD LU1291103338 28.06.2018 HZE/EOT
BNPPE-MSCI WRLD XCW UECDL EWRD LU1291108642 28.06.2018 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
BNPPEMSCIKLD400USSRIUECDL EKLD LU1291103338 28.06.2018 HZE/EOT
BNPPE-MSCI WRLD XCW UECDL EWRD LU1291108642 28.06.2018 HZE/EOT