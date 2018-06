Hannover (www.anleihencheck.de) - Zu Beginn der Woche legte der Primärmarkt an Tempo zu, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA, und Thomas Scholz, CIIA von der Nord LB.Am Montag sei eine neue EUR-Benchmarktransaktion auf die Schirme gekommen, zusätzlich habe die EIB für einen Bond (ISIN XS1850111789) über sieben Jahre mandatiert, während die EU den Bond EU 1.25 04/33 um EUR 1,1 Mrd. zu ms -14 Bp getappt habe, die Guidance habe noch bei ms -13 Bp gelegen. Die NRW.BANK habe einen Green Bond (ISIN DE000NWB0AF3/ WKN NWB0AF) mit einer Laufzeit von zehn Jahren über EUR 500 Mio. begeben. Das Pricing sei bei ms -12 Bp fixiert worden, die Guidance habe bei ms -10 Bp gelegen. Beide Transaktionen seien in einem angespannten Marktumfeld als Erfolg zu werten. Bereits in der letzten Kalenderwoche habe die KFW den Bond KFW 0 05/21 um EUR 1 Mrd. bei final ms -31 Bp aufgestockt. Zusätzlich habe das Land Brandenburg gestern für eine EUR-Benchmark über 15 Jahre mandatiert. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...