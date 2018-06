Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Abbau der Arbeitslosigkeit in Deutschland wird sich einer Umfrage des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) zufolge in den nächsten Monaten verlangsamen. Auch das Beschäftigungswachstum soll sich etwas abschwächen. "Die internationalen Handelskonflikte hinterlassen in der deutschen Konjunktur erste Spuren", schreibt Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen in einer Mitteilung.

Das vom IAB bei den lokalen Arbeitsagenturen erhobene Arbeitsmarktbarometer sank im Juni zum dritten Mal in Folge, wobei die Unterkomponente der Arbeitslosigkeit besonders deutlich zurück ging. "Ohne kräftige Konjunktur wird es für einen deutlichen Abbau der Arbeitslosigkeit nicht mehr reichen", so Weber. In der Tendenz sei aber immer noch eine eher günstige Entwicklung zu erwarten. Selbst bei Flüchtlingen sei keine steigende Arbeitslosigkeit festzustellen.

Die Beschäftigungskomponente des Barometers sank nur leicht. "Der Beschäftigungsaufschwung wird zwar etwas schwächer, ist insgesamt aber wenig anfällig für konjunkturelle Schwankungen", erklärte Weber. Das liege am robusten Wachstum in vielen Dienstleistungsbereichen und an der niedrigen Entlassungsquote. Zudem puffere die hohe Zuwanderung die alterungsbedingte Schrumpfung des Arbeitsmarkts noch ab.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA), der das IAB zugeordnet ist, wird Arbeitslosenzahlen für Juni am Donnerstag (9.55 Uhr) veröffentlichen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte prognostizieren einen Rückgang der saisonbereinigten Arbeitslosenzahl um 7.500 und eine unveränderte Quote von 5,2 Prozent.

