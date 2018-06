FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 27.06.2018 - 11.00 am



- COMMERZBANK DOWN 1.9% IN ONGOING DOWNTREND - BANKS WEAK ACROSS EUROPE



- BARCLAYS CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAINSBURY(J) TO 'OVERWEIGHT'('EQUAL WEIGHT') - TARGET 375(300)P - BERENBERG RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2220 (2100) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CARNIVAL PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 5300 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES AGGREKO TO 'NEUTRAL' ('UNDERPERFORM') - TARGET 650 (750) P - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN TARGET TO 1900 (1740) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1750 (1430) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5000 (4300) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS DIXONS CARPHONE PRICE TARGET TO 178 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN REINITIATES INMARSAT WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 480 PENCE - GOLDMAN RESUMES INMARSAT WITH 'NEUTRAL' - TARGET 480 PENCE - HSBC RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 1900 (1550) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES INMARSAT PRICE TARGET TO 590 (365) PENCE - 'HOLD' - HSBC RESUMES PHOENIX GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 750 PENCE - HSBC RESUMES STANDARD LIFE ABERDEEN WITH 'BUY' - TARGET 380 PENCE - JPMORGAN CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 395 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LONDONMETRIC PROPERTY PRICE TARGET TO 210 (200) P - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX RAISES PETROFAC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 660 PENCE - MERRILL LYNCH RAISES INTERMEDIATE CAPITAL TO 'BUY' ('NEUTRAL') - NUMIS RAISES DS SMITH TO 'ADD' ('HOLD') - PEEL HUNT CUTS XAAR PRICE TARGET TO 300 (335) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT RAISES JD SPORTS FASHION PL PRICE TARGET TO 525 (500) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 770 (640) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 6350 (6100) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob