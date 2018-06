Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Beiersdorf-Aktie: Rasche Erholung eingeleitet - Chartanalyse Wie bereits in der vergangenen Analyse vom 20. Juni 2018 kurz umrissen wurde, befand sich das Papier des Hamburger Unternehmens Beiersdorf AG (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) seit den Verlaufstiefs aus März dieses Jahres in einem intakten Ausbruchsvorgang und erreichte bereits ein erstes Verlaufshoch bei 100,90 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung. ...

