Paris - Die wichtigsten europäischen Aktienindizes haben am Mittwoch nach stabilem Auftakt wieder nachgegeben. Der Handelsstreit zwischen den USA und anderen Volkswirtschaften hat die Märkte erneut im Griff. Da bislang keine Lösung abzusehen ist, halten sich Käufer zurück.

Der EuroStoxx 50 gab am Vormittag um 0,68 Prozent auf 3345,65 Punkte nach. Er bewegt sich damit weiter auf dem tiefsten Niveau seit Anfang April. In Paris verlor der CAC-40 0,53 Prozent auf 5352,88 Punkte. Der FTSE 100 in London sank um 0,24 Prozent auf 7520,04 Punkte.

Kurzfristig ist an den Märkten keine Entspannung zu erwarten. "Der wohl anhaltende Handelskonflikt mit den sich daraus ergebenden konjunkturellen Risiken dürfte in Verbindung mit der fortgesetzten geldpolitischen Straffung und ...

