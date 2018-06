Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Osram nach einer Investorenveranstaltung und dem jüngsten Kursrutsch der Aktien auf "Buy" mit einem Kursziel von 67 Euro belassen. Daten aus der Autobranche deuteten darauf hin, dass am Horizont eventuell dunkle Wolken aufziehen könnten, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So könnte der Absatz in China schwächeln. Zudem halte der Preisdruck an. Allerdings seien die Papiere des Beleuchtungsspezialisten günstig bewertet./la/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0028 2018-06-27/11:33

ISIN: DE000LED4000