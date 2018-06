Berlin (ots) -



Der bisherige COO und geschäftsführende Gesellschafter Max Biller ist neuer Chief Executive Officer von Bonial.com. Er übernimmt damit die CEO-Rolle von Gründer Christian Gaiser, der als Chairman in den zu gründenden Beirat wechselt. Christian Gaiser bleibt signifikanter Anteilseigner mit einer Beteiligung in Höhe von 20 Prozent.



Christian Gaiser kann auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken: 2008 hatte er kaufDA (www.kaufda.de) mit weiteren Partnern in Berlin gegründet. Mit 25 Millionen monatlichen Nutzern ist Bonial heute der führende Anbieter für Drive to Store-Marketing für den stationären Einzelhandel und Markenhersteller.



"Aus der Idee für eine Shopping-Plattform ist eine erfolgreiche internationale Gruppe mit nachhaltig profitablem Wachstum in unseren Kernmärkten geworden. Darauf bin ich stolz und danke meinem langjährigen Geschäftspartner Max Biller, dem ich nun die Unternehmensführung anvertraue. Ich freue ich mich nun auf meine neue Rolle als Chairman im Beirat, um Bonial aus dieser Position - nach neun Jahren als CEO - bei der weiteren Entwicklung zu unterstützen. Mein Dank gilt auch der Axel Springer SE und insbesondere Andreas Wiele - für das frühe Vertrauen in unserer Mission und die starke Unterstützung: ein großartiger Partner für Bonial als Unternehmen und für mich als Unternehmer."



- Christian Gaiser, Gründer und Chairman, Bonial.com



"Es war eine tolle Reise mit Christian Gaiser und ich bin froh, dass er mit seiner Expertise auch in Zukunft an der Seite von Bonial stehen wird. Unser Fokus liegt nun auf der Weiterentwicklung des Geschäftsmodells. Wir werden auch in Zukunft alles dafür geben, Händler und Markenhersteller mit neuen Produktinitiativen noch besser darin zu unterstützen, digitale Reichweite, Engagement und Markenbekanntheit auszubauen. Bonial ist ein dynamisches und hervorragend positioniertes Unternehmen - hierfür als CEO die Verantwortung zu übernehmen, ist eine Aufgabe, auf die ich mich unglaublich freue."



- Max Biller, CEO von Bonial.com



"Christian Gaiser und Max Biller führen die Bonial-Gruppe seit vielen Jahren sehr erfolgreich. Christian Gaiser hat im Jahr 2008 mit gerade einmal 22 Jahren ein komplett neues Geschäftsmodell erfunden und darauf ein erfolgreiches Unternehmen aufgebaut. Nachdem Christian Gaiser im Jahr 2011 Max Biller von Axel Springer zu Bonial geholt hat, haben sie das Unternehmen in den letzten sieben Jahren gemeinsam gestaltet. Nun werden die beiden neue Rollen bei Bonial übernehmen und ich freue mich darauf, sie in dieser Phase der Weiterentwicklung von Bonial zu begleiten."



- Jan Bayer, Vorstand News Media und außerdem verantwortlich für reichweitenbasierte Marketing Media der Axel Springer SE



Der geschäftsführende Gesellschafter und COO von Bonial Max Biller ist seit 2011 im Unternehmen. Vor seiner Zeit bei Bonial hat er erfolgreich Unternehmen in der Musik- und Internetbranche gegründet. Als Unternehmer, aber auch während Stationen bei The Boston Consulting Group und der Axel Springer SE hat Max Biller die Transformation der Medienbranche und die nachhaltigen Veränderungen des Einzelhandels durch die Digitalisierung miterlebt.



