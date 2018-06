Zürich - Die Schweizer Börse erleidet am Mittwoch erneut Verluste und setzt somit den Abwärtstrend fort. Nach einer nur leicht tieferen Eröffnung baute der Leitindex SMI die Verluste im Verlauf des Vormittags weiter aus und stabilisierte sich erst unter der Marke von 8'400 Punkten wieder etwas. Das ist der tiefste Stand seit knapp 15 Monaten. Nach wie vor würden die Unsicherheiten rund um den Handelsstreit der USA mit China und Europa die Stimmung der Investoren belasten, hiess es.

Die Anleger würden sich derzeit nicht aus der Deckung wagen, sagte ein Händler. Trotz der Abwärtsbewegung laufe der Handel aber ruhig. Für einen kleinen Dämpfer sorgte die niedriger als erwartet ausgefallene Konsumentenstimmung in Frankreich. In Italien verbesserte sich mit Antritt der neuen Regierung die Stimmung der Konsumenten, bei den Industrieunternehmen trübte sie sich jedoch ein. Am Nachmittag werden in den USA unter anderem die Auftragszahlen zu den langlebigen Gütern veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 10.55 Uhr 1,19 Prozent auf 8'377,19 Punkte (Tagestief 8'373). Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) liegt 1,12 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...