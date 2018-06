DAX - Kurzfristig überverkauft nach erneutem Sell-Off

Henry Philippson,

Godmode-Trader.de

Der Dax gibt seit der Eröffnung heute Morgen weiter kräftig nach und bringt den gestern thematisierten "direkten Durchmarsch bis auf 12.150 Punkte". Das Tief am Vormittag lag etwas 20 Punkte tiefer bei 12.130 Punkten.



Der Index fiel heute Vormittag direkt an den wichtigen Gap-Support bei 12.130/35 Punkten. Ausgehend von diesem Level gibt es in den vergangenen Minuten erste klare Stabilisierungsversuche. In Anbetracht des 1.000 Punkte-SellOffs in den vergangenen Handelstagen könnte es dies kurzfristig erst einmal gewesen sein auf der Unterseite. Hier ist in den kommenden Handelsstunden tendenziell eine Erholung zurück in den Bereich 12.200 bis 12.250 Punkte zu präferieren.

Der deutsche Leitindex ist kurzfristig massiv überkauft. Auf aktuellem Niveau ist das CRV auf der Unterseite nun zunehmend negativ, für Neupositionierungen auf der Verkaufsseite sollte im Minimum eine Erholung in den 12.300er Bereich abgewartet werden.

DAX in Punkten 1-Stundenchart: 1 Kerze = 1 Stunde (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 05.06.2018 - 27.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

DAX in Punkten Wochenchart: 1 Kerze = 1 Woche (lin. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 18.02.2013 -27.06.2018. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: Guidants.com

Mit dem neuen HVB Knock-Out-Trading Tool auf Guidants können Sie künftig per Mausklick unter Chance-Risiko-Gesichtspunkten das für ihre Tradingstrategie passende Produkt finden. Probieren Sie es aus!

Turbo Bull auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Anstieg des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock-Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9A8J 16,94 10.475 6,59 29.06.2018 DAX Index HX06NH 23,17 9.850 4,93 29.06.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.06.2018; 11:01 Uhr

Turbo Bear auf DAX Index für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis/Knock Out in Pkt. Hebel letzter Bewertungstag DAX Index HW9UYF 11,21 13.241 11,32 28.09.2018 DAX Index HX1JPG 19,56 14.075 6,66 28.09.2018

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.06.2018; 11:01 Uhr

Wichtiger Hinweis:

Dies ist eine Werbemitteilung. Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Für Produktinformationen sind allein maßgeblich der Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen. Alle Produktunterlagen und Informationen unter: www.onemarkets.de.

Funktionsweisen der HVB Produkte.

Der Beitrag DAX - Kurzfristig überverkauft nach erneutem Sell-Off erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).