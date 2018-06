Zürich (ots) -



Die internationale Partnerschaft von Roland Berger hat bei ihrem

halbjährlichen Treffen in München Beförderungen ausgesprochen und

neue Partner aufgenommen. Aus dem Schweizer Büro wurde der Financial

Services-Experte Robert Buess in den Kreis der Senior Partner

befördert. Darüber hinaus wählte die Unternehmensberatung Philippe

Blaser neu als Partner im Bereich Financial Services in Zürich.



Schweizer Büro wächst



"Die Beförderung von Robert Buess auf die Senior Partner-Stufe ist

aufgrund seiner erfolgreichen Financial Services Kundenarbeit nur ein

logischer Schritt. Seine Branchenexpertise und die umfassenden

Industriekontakte machen ihn zu einem sehr wichtigen Pfeiler im

starken FS-Team Schweiz", sagt Sven Siepen, Managing Partner in

Zürich. "Wir freuen uns ebenfalls sehr, dass wir mit Philippe Blaser

einen starken Financial Services-Experten aus den eigenen Reihen neu

im Schweizer Partner Team begrüssen dürfen. Seine langjährige

Berater-Erfahrung, sein hervorragendes Netzwerk und seine

ausgezeichnete Fachkompetenz machen Philippe Blaser zu einem grossen

Gewinn für unser Team in Zürich. Wir wünschen beiden weiterhin viel

Erfolg", ergänzt Siepen.



Neuer Senior Partner: Robert Buess



Robert Buess stiess 2014 zum Kompetenzzentrum Financial Services

bei Roland Berger in Zürich. Er verfügt als Berater und Bankmanager

über mehr als 20 Jahre Erfahrung in verschiedenen Banksegmenten,

darunter Wealth Management, Corporate, Retail, Transaction und

Investment Banking. Bevor er zu Roland Berger kam, war er Deputy COO

und Head of Sales, Segment & Solutions Management bei einer

internationalen Bank. Er begann seine Karriere bei einer anderen

führenden internationalen Strategieberatung und arbeitete dort acht

Jahre lang. Robert hat einen Abschluss in Betriebswirtschaft der

Universität St. Gallen in der Schweiz.



Neuer Partner: Philippe Blaser



Philippe Blaser ist Partner im Kompetenzzentrum Financial Services

in Zürich. Er berät Universalbanken, Retailbanken und Zentralbanken

bei Effizienzsteigerungsthemen und (digitalen)

Transformationsprojekten. Bevor er 2012 zu Roland Berger kam, war er

im Investment Banking im Bereich Corporate Finance tätig, wo er

Unternehmen bei Kapitalmarkt- und M&A-Transaktionen unterstützte.

Philippe hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft von der

HEC Lausanne und einen MBA von INSEAD. Er ist auch Chartered

Financial Analyst (CFA).



Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit

führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und

europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern ist

das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich aktiv.

Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen

Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist eine

unabhängige Partnerschaft im ausschliesslichen Eigentum von rund 220

Partnern.



