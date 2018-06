Erfurt (ots) - Netflix, Maxdome und YouTube gehören zur Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Für mehr als ein Drittel von ihnen zählen YouTuber sogar zu den Lieblingsstars.* Doch wie sieht das in anderen Ländern aus? Welche Rolle spielt YouTube in Russland, wo Fernsehen staatlich kontrolliert wird? Antworten gibt die Premierenfolge "Schau in meine Welt! - Azat und die YouTuber aus Tatarstan" (KiKA) am 1. Juli um 16:15 Uhr bei KiKA.



Azat ist elf Jahre alt und geht in die 5. Klasse der allgemeinbildenden Schule in der Republik Tatarstan in Russland. Er gehört zum Moderatoren-Nachwuchs des YouTube-Kanals seiner Schule. Das Angebot hat eine wachsende Fangemeinde, sogar landesweit, denn es füllt eine Marktlücke: Die derzeit rund 2.000 Abonnenten erfahren direkt die Meinung von Kindern im Alter zwischen elf und 15 Jahren. Im staatlich kontrollierten Fernsehen existiert nichts Vergleichbares.



Die Themenpalette der Kinder ist weit gefächert: Jüngere interessieren sich zum Beispiel für seltene Tiere. Aber auch politische Themen kommen in ihrem Kosmos vor. Die Schüler diskutieren etwa über das Steuersystem oder geben der Regierung auch mal ungewöhnliche Tipps.



Die Doku-Reihe "Schau in meine Welt!" (rbb, KiKA, RB, SWR, MDR, hr) ermöglicht Einblicke in die Lebenswelt anderer Kinder, wirbt um Verständnis gegenüber fremden Kulturen und unbekannten Lebenswelten. Die Dokumentationen zeigen, dass Kinder sehr unterschiedliche Geschichten zu erzählen haben, ihr Kindsein sie jedoch miteinander verbindet.



Für den hr zeichnet Tanja Nadig verantwortlich, Anke Gerstel für den MDR, Claudia Schwab für den SWR, Michaela Herold für RB, Barbara Lohoff für den rbb und Thomas Miles für KiKA.



Registrierte Nutzer finden in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.de im Bereich "Presse Plus" die Folge zur Ansicht.



*Kinder & Jugend in der digitalen Welt (2017)



