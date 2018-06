Hannover (ots) -



Die Deutsche Messe hat ein überaus erfolgreiches Geschäftsjahr hinter sich. Mit 356,4 Millionen Euro übertrifft der Konzern nicht nur das eigene Umsatzziel, sondern erreicht einen historischen Höchststand. Dies weist der jetzt vorliegende Geschäftsbericht für 2017 aus. Auch mit dem Jahresergebnis von fast 19 Millionen Euro liegt die Deutsche Messe deutlich über Plan. Es ist das drittbeste Ergebnis seit 2001.



"Mit unserem Rekordumsatz beweisen wir, dass Messen gerade auch in Zeiten von Digitalisierung und Globalisierung ein zentrales Marketinginstrument sind", sagt Dr. Jochen Köckler, Vorsitzender des Vorstands der Deutschen Messe, zur Aufsichtsratssitzung am Dienstag in Hannover. "Es kommt darauf an, die Chancen der digitalen Transformation zu nutzen und das eigene Geschäftsmodell entsprechend anzupassen. Das tun wir und bestätigen damit nicht nur unsere Position als eine der führenden Messegesellschaften weltweit, sondern gewinnen auch kräftigen Rückenwind für die weitere Umsetzung unserer Digitalstrategie." Sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis konnte die Deutsche Messe ihre Zahlen deutlich verbessern. Gegenüber dem Vorjahr schaffte das Unternehmen ein Umsatzplus von 17,9 Prozent, gegenüber dem turnusmäßigen Vergleichsjahr 2015 steigerte es den Umsatz um 8,2 Prozent. Die ungeraden Jahre sind für die Deutsche Messe aufgrund der Veranstaltungsstruktur regelmäßig die stärkeren Jahre. Im Geschäftsjahr 2017 waren es maßgeblich die Weltleitmessen am Standort Hannover, die zu der Rekordbilanz beigetragen haben.



Digitalstrategie und Wachstumsziele



Für die Deutsche Messe sind es aktuell Zeiten der intensiven Veränderung. Analog zur Hauptzielgruppe der Industrie wandelt sich auch das Kerngeschäft der Deutschen Messe. Übergeordnetes Ziel des Konzerns ist es, bis 2021 die Weiterentwicklung vom Messeveranstalter zum internationalen Anbieter von Veranstaltungen und Data-Services abgeschlossen zu haben. Dieses Leitbild wiederum wird getragen von drei strategisch wesentlichen Zielen. Diese sind: profitables Wachstum, der weitere Ausbau der Internationalisierung sowie die Gestaltung der digitalen Transformation im Interesse der Kunden.



"Die digitale Transformation ist für uns der stärkste Motor einer konsequenten Weiterentwicklung", erläutert Köckler. "Der Kern unserer Digitalstrategie besteht darin, Aussteller und Messebesucher nachhaltig zu vernetzen und das Messeerlebnis mithilfe neuer Technologien anzureichern." Für die Umsetzung dessen und die Entwicklung weiterer datenbasierter Geschäftsmodelle ist bei der Deutschen Messe der im vergangenen Jahr gegründete Geschäftsbereich "Digital Business & Digital Transformation" zuständig.



Dass sich die Deutsche Messe mit dieser Ausrichtung auf gutem Kurs befindet, zeigt das laufende Geschäftsjahr. "Hinter uns liegen bereits eine erfolgreiche DOMOTEX, eine starke HANNOVER MESSE sowie eine vollkommen neu aufgestellte CEBIT, mit der wir sehr zufrieden sind", so Köckler. "Das Ziel der schwarzen Null für 2018 haben wir damit fest im Blick."



Die Deutsche Messe AG ist ein weltweit führender Veranstalter von Investitionsgütermessen im In- und Ausland. Mit einem Umsatz von 356 Millionen Euro im Jahr 2017 zählt sie zu den fünf größten deutschen Messegesellschaften. Zum unternehmenseigenen Eventportfolio gehören internationale Leitmessen wie (in alphabetischer Reihenfolge) die CEBIT (Business-Festival für Innovation und Digitalisierung), die CeMAT (Intralogistik und Supply Chain Management), die didacta (Bildung), die DOMOTEX (Teppiche und Bodenbeläge), die HANNOVER MESSE (industrielle Technologien), die INTERSCHUTZ (Feuerwehr, Rettungswesen, Bevölkerungsschutz und Sicherheit), die LABVOLUTION (Labortechnik) und die LIGNA (Holzbearbeitung und Forsttechnik). Darüber hinaus ist das Messegelände regelmäßig Schauplatz von Gastveranstaltungen, die Leitmessen ihrer Branchen sind: AGRITECHNICA (DLG; Agrartechnik) und EuroTier (DLG; Nutztierhaltung), EMO (VDW; Werkzeugmaschinen), EuroBLECH (Mack Brooks; Blechbearbeitung) und IAA Nutzfahrzeuge (VDA; Transport, Logistik, Mobilität). Mit mehr als 1 200 Beschäftigten und 58 Sales Partnern ist die Deutsche Messe in rund 100 Ländern präsent.



