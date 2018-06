New Taipei City, Taiwan (ots/PRNewswire) - Infortrend (https://www .infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS5000/20180611001?re=/de/Home)® Technology, Inc. (TWSE: 2495) gab heute bekannt, dass das hochleistungsfähige Speichersystem für Rechenzentren EonStor GS 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS5000/20180611002?re=/d e/products/families/GS/5000), ab sofort mit einem Intel Xeon E5 8-Core-Prozessor ausgestattet wird und damit einen beeindruckenden Datendurchsatz von 22 GB/s bietet. Das EonStor GS 5000 (https://www.i nfortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS5000/20180611002?re=/de/products/fam ilies/GS/5000)verfügt zudem über 4 unabhängige Erweiterungssteckplätze für maximal 1680 Laufwerke (mit insgesamt bis zu 20 PB), 16 Erweiterungs-Host-Platinen für eine maximale Konnektivität von 64 x 16 Gb/s über Fibre Channel und bis zu 1 TB Arbeitsspeicher. Daraus ergeben sich einzigartige Geschwindigkeits-, Konnektivitäts- und Erweiterungsmöglichkeiten. Der erweiterte Protokollsupport (8/16 FC, 1/10/40 GbE und 56 GbE InfiniBand, etc.) und die einheitliche Speicherarchitektur (NAS + SAN + Cloud (https:// www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS5000/20180611003?re=/de/solutio ns/cloud)) ermöglichen es Unternehmen, den anspruchsvollsten Leistungen von Rechenzentren gerecht zu werden und gleichzeitig ihre Flexibilität zu bewahren.



EonStor GS 5000 (https://www.infortrend.com/UrlCounter/EN/PR/GS500 0/20180611002?re=/global/products/families/GS/5000) wird zusammen mit dem einfach bedienbaren und leistungsstarken EonOne (https://www.info rtrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS5000/20180611004?re=/de/products/famili es/management-software/eonone)-Management-Tool angeboten, mit dem IT-Mitarbeiter mehrere Systeme von einer zentralen Schnittstelle aus überwachen und verwalten können. So bleiben Administratoren jederzeit und überall mit vollständigen Ereignisbenachrichtigungen auf dem Laufenden. Die integrierte Cloud (https://www.infortrend.com/UrlCount er/DE/PR/GS5000/20180611003?re=/de/solutions/cloud) Storage Gateway-Funktion lässt sich problemlos bei wichtigen Anbietern wie Amazon S3, Microsoft Azure, Google Cloud und Alibaba Cloud für Kapazitätserweiterung, Datensicherung und Cloud-Cache integrieren.



"Der leistungsstarke Durchsatz von EonStor GS 5000 (https://www.in fortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS5000/20180611002?re=/de/products/fami lies/GS/5000) kann die Leistung und Effizienz moderner Rechenzentren effektiv steigern und ist somit die perfekte Wahl für Unternehmen, die nach Hochleistungsspeichern für die Verarbeitung großer Datenmengen suchen", sagte Thomas Kao, Leiter des Bereichs Produktplanung bei Infortrend. (https://www.infortrend.com/UrlCounter /DE/PR/GS5000/20180611001?re=/de/Home)



Klicken Sie hier (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS50 00/20180611002?re=/de/products/families/GS/5000), um weitere Informationen zur EonStor GS 5000-Produktserie zu erhalten



Über Infortrend



Infortrend (https://www.infortrend.com/UrlCounter/DE/PR/GS5000/201 80611001?re=/de/Home) (TWSE: 2495) ist seit 1993 ein führender Anbieter von äußerst leistungsfähigen, vernetzten Speicherlösungen. Die Lösungen des Unternehmens basieren auf hoher technologischer und systemtechnischer Expertise mit Fokus auf Qualität, Zuverlässigkeit und Mehrwert. Das breite Storage-Lösungsportfolio kann branchen übergreifend eingesetzt werden und wird selbst anspruchsvollsten Anforderungen gerecht. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.infortrend.com



Infortrend® und EonStor® sind Marken oder eingetragene Marken von Infortrend Technology, Inc., andere Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.



OTS: Infortrend Technology, Inc. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/118442 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_118442.rss2



Pressekontakt: Infortrend Europe Ltd. Rita Wu +886 (2) 2226-0126 E-Mail: rita.wu@infortrend.com