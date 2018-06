FRANKFURT (Dow Jones)--Rheinmetall ist von einem internationalen Kunden mit der Lieferung von Komponenten für Artilleriemunition im Wert von rund 52 Millionen Euro beauftragt worden. Dieser Auftrag schließt sich an vorangegangene Bestellungen von Zündern, Ladungen und verschiedenen Geschossen aus dem ersten Halbjahr 2018 im Wert von rund 28 Millionen Euro an, wie Rheinmetall mitteilte. Einen Grund für die steigende Nachfrage sieht das Unternehmen in der Leistungsfähigkeit und Vielseitigkeit seiner Geschosse.

June 27, 2018 05:40 ET (09:40 GMT)

