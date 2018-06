Bonn (www.anleihencheck.de) - Wie schon zum Wochenstart mangelte es auch gestern an Impulsen für deutlichere Bewegungen am deutschen Rentenmarkt, so die Analysten von Postbank Research. Ohne maßgebliche Neuigkeiten in der Handelsstreit- oder Flüchtlingsfrage sowie von der Konjunkturseite hätten die Kurse von Bundesanleihen im Tagesverlauf zunächst angezogen, um dann wieder nachzugeben. Am Abend hätten 10-jährige Bunds um einen Basispunkt höher als am Vortag mit 0,33% rentiert. Im 5-jährigen Laufzeitenbereich habe ein Plus in Höhe von 2 Basispunkten auf -0,29% zu Buche gestanden. Hingegen habe die 2-jährige Bundrendite um einen Basispunkt auf -0,69% nachgegeben. ...

