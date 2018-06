Hannover (www.anleihencheck.de) - In den vergangenen fünf Handelstagen wurden drei neue EUR-Benchmarks im Covered Bond-Segment am Markt platziert, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Den Auftakt habe am vergangenen Mittwoch die Deutsche Hypothekenbank AG (Deutsche Hypo) mit einer in Euro denominierten Benchmark gegeben. Der hypothekarisch-besicherte Pfandbrief (ISIN DE000DHY4960/ WKN DHY496) mit einer Laufzeit von acht Jahren sei mit einem Volumen von EUR 500 Mio. emittiert worden. Der Bond sei mit einer Guidance von ms -4 Bp area in die Vermarktungsphase gestartet und bei ms -5 Bp gefixt worden. Die Bid-to-Cover Ratio des Aa1 gerateten Bonds habe bei 1,15 gelegen. Investorenseitig sei der größte Anteil bei Central Banks and Official Institutions (36%) entfallen, gefolgt von Banken (30%) und Fonds (20%). Bei der geographischen Verteilung habe Deutschland mit 84% den größten Anteil auf sich vereint. Auf asiatische Investoren seien 5% des Volumens allokiert worden. ...

