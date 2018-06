Pullach (www.fondscheck.de) - Das Wichtigste vorab: Die Deutschen mögen in der Regel keine Aktien und besitzen daher im Durchschnitt viel zu wenige Unternehmensbeteiligungen, so Florian Bohnet, Leiter Research & Portfoliomanagement bei der DJE Kapital AG.Für den erfolgreichen Vermögensaufbau und die Alterssicherung seien diese aber unersetzlich. Möchten Vermögensverwalter die dringend nötige Förderung der Aktienkultur in Deutschland erreichen, dann sollten sie Privatanleger nicht wie so oft mit einer zu einseitigen Darstellung des Themas "Aktiv vs. Passiv" verunsichern. ...

