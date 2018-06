Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Eon nach Abschluss des Verkaufs der Uniper-Beteiligung an Fortum von 10,60 auf 10,30 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Den Mittelzufluss könne der Versorger in Anbetracht des Investitionsplanes und des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots für Innogy gut gebrauchen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das niedrigere Kursziel berücksichtige derweil unter anderem höhere Gesamtkapitalkosten./la/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0032 2018-06-27/12:13

ISIN: DE000ENAG999