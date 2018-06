Köln (ots) -



Unter dem Motto "Street-Style" findet der WDR-Ausbildungstag am Samstag, 30. Juni 2018 von 12 bis 16 Uhr in diesem Jahr erstmals in der Kölner Innenstadt statt.



Mit über 160 Auszubildenden in verschiedenen Berufsbildern gehört der WDR zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben in NRW. Beim jährlichen Azubitag haben Berufseinsteiger, sowie interessierte Schülerinnen und Schüler ab etwa 14 Jahre die Möglichkeit, sich zu informieren. Sie können verschiedene WDR-Ausbildungsberufe näher kennenlernen und persönliche Gespräche mit Auszubildenden und Ausbildern zu führen. Bisher gab es dieses Angebot auf dem WDR-Gelände in Bocklemünd.



"Street Style" ist in diesem Jahr nicht nur die Innenstadtlage, sondern auch das Setting insgesamt: Open Air und zentral zwischen 1LIVE- und Vierscheiben-Hause kommen Interessierte in "Outdoor-Lounges" möglichst ungezwungen ins Gespräch mit jungen WDR-Mitarbeitern. Food-Truck, Kaffeemobil und DJ begleiten den Nachmittag. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem direkten Dialog mit konkreten Ansprechpartnern zu Themen wie WDR-Volontariat, Trainee-Programme, Praktika und Ausbildungslehrgänge.



Mehr Infos gibt es auch online u.a. für die konkreten Ausbildungsgänge im WDR karriere.wdr.de facebook.com/wdrkarriere



