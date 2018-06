Um seine globalen Kapazitäten für Forschung und Entwicklung sowie Anwendungstechnologie weiter auszubauen, investiert Henkel in neue regionale Innovations- und Kundenzentren. Das IIC in Dublin befindet sich in unmittelbarer Nähe zum bestehenden Entwicklungs- und Produktionsstandort für die im 3D-Druck eingesetzten Loctite-Harze. Das neue Zentrum umfasst Labore, Einrichtungen für Tests und Anwendungen, Büros und Konferenzräume.

Zur Ausstattung zählen Drucker und Drucksysteme von Carbon und HP sowie spezielle Anlagen, Technologien und Geräte von Henkel. Als europäisches Drehkreuz bietet das IIC Kunden unterschiedlicher Industrien - von Medizintechnik über Automobil und Konsumgüter bis hin zu Fertigung - die Möglichkeit, die hochwirksamen Lösungen von Henkel für 3D-gedruckte Bauteile ...

