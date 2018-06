Berlin (ots) - Werbung in Anzeigenblättern kommt im direkten Vergleich zu anderen Medien besser bei den Menschen an. Gegenüber dem Internet wird Werbung im Anzeigenblatt sogar fast doppelt so häufig als nützlich, informativ und interessant wahrgenommen. Das geht aus den neuesten Daten der Studie "Anzeigenblatt Qualität" des Bundesverbandes Deutscher Anzeigenblätter (BVDA) hervor, die nun als informativ aufbereitete Broschüre erschienen ist.



Die Wochenblätter bieten ein Umfeld, in dem Werbung positiv wahrgenommen wird: 77 Prozent der Gesamtbevölkerung verbinden Werbung dort mit mindestens einer positiven Eigenschaft (z.B. nützlich oder kaufanregend). Damit liegen die Anzeigenblätter im Medienvergleich an erster Stelle. Bei anderen Medien wie Fernsehen oder Internet wird Werbung dagegen von deutlich mehr Menschen als störend empfunden. "Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, dass Werbung in einem ansprechenden redaktionellen Umfeld deutlich besser wirken kann. Lokale Werbung in den Wochenblättern schätzen die Menschen als wichtige und hilfreiche Informationsquelle vor ihrem Wocheneinkauf", sagt Sebastian Schaeffer, stellvertretender BVDA-Geschäftsführer und Leiter Markt- und Mediaservice.



Wie aus der Studie hervorgeht, werden Anzeigen und Werbung in den kostenlosen Wochenblättern von 72 Prozent der Leserinnen und Leser als nützlich wahrgenommen, weil man sie noch einmal nachlesen kann. Mit 67 Prozent sieht eine steigende Zahl der Rezipienten (2015: 59 Prozent LpA) und 62 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren (2015: 56 Prozent) das Anzeigenblatt als wichtige Informationsquelle vor dem Einkauf an.



Doch nicht nur die Anzeigen in den Wochenzeitungen selbst sind bei den Menschen beliebt. Rund zwei Drittel der Anzeigenblattleser beurteilen auch Prospekte und Beilagen als informativ und nützlich. Dies ist einer der Gründe, weshalb Prospekte im Wochenblatt viel häufiger als lose Werbung bis zum Angebotsende aufgehoben werden. 72 Prozent der deutschsprachigen Personen ab 14 Jahren und 85 Prozent der Rezipienten (LpA) nutzen diese mindestens einmal pro Woche oder sogar mehrmals.



Die jährlich erscheinende BVDA-Studie Anzeigenblatt Qualität ist eine repräsentative Studie zur Medialeistung der Anzeigenblätter in Deutschland. Sie untersucht die quantitative und qualitative Medialeistung der Anzeigenblätter in der deutschsprachigen Bevölkerung ab 14 Jahren. Neben der Reichweitenerhebung, die titelbezogen deutschlandweit erfolgt, liefert die Studie unter anderem detaillierte Ergebnisse darüber, wie Menschen Anzeigenblätter als lokale Medien und Werbeträger bewerten. Die Studie wird seit 1994 durchgeführt und im Auftrag des BVDA vom Institut Czaia Marktforschung GmbH in Bremen umgesetzt.



Mehr Informationen rund um die neue BVDA-Broschüre "Anzeigenblatt Qualität" inklusive Bestelloption finden Sie unter www.bvda.de/AQ2018



