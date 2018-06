Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für ABB auf "Overweight" mit einem Kursziel von 27,60 Franken belassen. Die Notwendigkeit, die Stromnetze weitere zu digitalisieren und "intelligenter" zu machen, eröffne Industriekonzernen wie Siemens, ABB und Schneider Electric die Möglichkeit, ihre Angebote im Bereich Stromnetzoptimierung zu verfeinern und zu optimieren, schrieb Analyst James Stettler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. So müssten sich die Energiekonzerne selbst erst einmal klar werden, um was es genau gehe. Ihnen fehle zudem das entsprechende Personal./mis/la Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2018-06-27/12:41

ISIN: CH0012221716