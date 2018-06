Berlin (ots) - 1.350 Euro monatlich beträgt der Höchstsatz, den Promovierende mit einem Stipendium der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) für ihren Lebensunterhalt erhalten können. Außerdem gibt es Zuschüsse für Auslandsaufenthalte und Familienzuschläge. Diesjähriger Bewerbungsschluss für das Promotionsstipendium der sdw ist am 27. August. Für eine erfolgreiche Bewerbung spielt das Fachgebiet keine Rolle. Ob Natur-, Wirtschafts- oder Geisteswissenschaften oder auch musisch-künstlerische Fachrichtungen: Alle haben dieselbe Chance. Grundvoraussetzungen sind gute Noten, gesellschaftliches Engagement und eine überzeugende Begründung des Promotionsthemas. Das Förderprogramm beinhaltet beispielsweise interdisziplinäre Kolloquien, Trainings zu wissenschaftlichem Schreiben und viele Einblicke in Berufs- und Karrierewege. Alle Infos unter https://www.sdw.org/studienfoerderwerk-klaus-murmann.



OTS: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) newsroom: http://www.presseportal.de/nr/67067 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_67067.rss2



Pressekontakt:



Christian Lange, Leitung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw) gGmbH, Breite Str. 29, 10178 Berlin, Tel.: 030 278906-31, E-Mail: presse@sdw.org