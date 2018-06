Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Societe Generale von 47 auf 45 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Angesichts der Sorgen um eine Abschwächung des globalen Wachstums hätten sich die französischen Bankaktien im letzten Monat schwächer als die europäische Branche entwickelt, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem sei die Societe Generale stark in kapitalintensiven Geschäftsfeldern tätig, so dass es dem Unternehmen weiterhin schwer fallen könnte, die Erträge zu steigern./la/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2018-06-27/12:45

ISIN: FR0000130809