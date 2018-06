Das Pariser Brokerhaus Kepler Cheuvreux will in den nächsten fünf Jahren an die Börse. Bei seinen Plänen bekommt es namhafte Unterstützung.

Der ehemalige Barclays-Chef Bob Diamond und die Schweizer Privatbank Edmond de Rothschild steigen beim Pariser Brokerhaus Kepler Cheuvreux ein. Die von Diamond mitgegründete Atlas Merchant Capital beteiligt sich mit 19,7 Prozent an Kepler, Rothschild mit acht Prozent, wie das Brokerhaus am Mittwoch mitteilte.

Mit den neuen Partnern wolle man das Wachstum durch Übernahmen fortsetzen. Ein Börsengang in den nächsten fünf Jahren sei möglich. "Das ist nicht ...

