Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Einstufung für Allianz SE nach einer Investorenveranstaltung in München auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Zwar habe es wenig Bewegendes gegeben, es seien aber Einblicke in die sehr vielfältigen Geschäfte gegeben worden, schrieb Analyst Peter Eliot in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es sage viel aus, dass der Versicherer selbstbewusst so viele Manager den Analysten präsentiere. Die Gründe der jüngsten Kursschwäche seien zudem nicht fundamentaler Natur. Eliot sieht nun Kaufchancen./mis/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-06-27/12:50

ISIN: DE0008404005