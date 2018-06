Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Euro hat sich zuletzt wieder stärker präsentieren können; gegenüber dem US-Dollar ist die psychologisch wichtige Marke von 1,17 USD pro EUR in den Fokus gerückt, so die Analysten der NORD LB. Der neue Schulden-Deal mit Athen habe in diesem Zusammenhang nicht nur den griechischen Staatsanleihen geholfen; auch die Gemeinschaftswährung vom Main habe offenkundig von der neuen Schuldenvereinbarung profitiert. ...

