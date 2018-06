Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Hamburg (pta033/27.06.2018/12:25) - Die Deutsche Cannabis AG stellt klar, dass ihre Aktien nach Rücksprache mit der Deutschen Börse AG nicht von der ab September 2018 geltenden Notierungseinstellung für Cannabis-bezogene Unternehmen betroffen sind.



Die Aktien der Deutschen Cannabis AG werden von der Clearstream Banking AG (Deutschland) verwahrt und nicht wie etliche andere Cannabis-Titel von der Clearstream Banking S.A., einer Gesellschaft nach luxemburgischem Recht. Die Entscheidung, die Notierung dieser Aktien einzustellen, beruht demnach allein auf luxemburgischem Recht und hat keine Auswirkungen auf an anderer Stelle verwahrte Gattungen.



Weitere Informationen zu diesem Sachverhalt sind unter http://www.clearstream.com/clearstream-en/products-and-services/settlement/d1804 4/97744 verfügbar.



