Am 20. Juni 2018 gab die HDR10+ Technologies LLC den Startschuss für das neue Lizenzierungs- und Logo-Zertifizierungsprogramm der HDR10+ Technologie. HDR10+ ist ein offener, lizenzfreier Standard für High-Dynamic Range (HDR) Metadaten. Der innovative Standard nutzt die technologischen Stärken von HDR, um bestmögliche Fernseherlebnisse auf 4K Ultra HD Bildschirme der aktuellen und der nächsten Generation zu bringen.



Die HDR10+-Technologie optimiert durch dynamisches Tonemapping die Darstellung jeder einzelnen Szene und erzeugt leuchtende Bilder in beispielloser Qualität. Die verbesserten visuellen Erlebnisse ermöglichen es den Zuschauern, die Bilder so wahrzunehmen, wie es Regisseure und Filmemacher bei der Produktion beabsichtigt haben.



Die HDR10+ Lizenz- und Logo-Zertifizierung richtet sich an interessierte Unternehmen, deren Produkte die technischen Anforderungen und Testspezifikationen von HDR10+ erfüllen. Das HDR0+ Zertifizierungsprogramm prüft - nach Gerätekategorien getrennt - die technische Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Produkts. So wird sichergestellt, dass HDR10+ geeignete Produkte die hohen Standards an Bildqualität entsprechend erfüllen.



Der Verbraucher wird anhand des HDR10+ Logos erkennen können, welche Produkte den hohen Anforderungen des Lizenzierungsprogramms gerecht werden. Mehr als 40 Unternehmen aus den Bereichen Contenterstellung, Vertrieb und Konsum haben bereits ihre Unterstützung für den HDR10+ Standard signalisiert



"Das neue HDR10+ Lizenzierungs- und Zertifizierungsprogramm stellt einen großen technologischen Schritt für Displays der neusten Generation dar," sagt Danny Kaye, Executive Vice President bei 20th Century Fox und Managing Director des Fox Innovation Lab. "HDR10+ verbessert das Fernseherlebnis für alle Zuschauer, weil es eine noch bessere Bildqualität für eine wachsende Zahl erschwinglicher TVs und weiterer Endgeräte ermöglicht."



"Wir sind überzeugt, dass dieser neue Standard den Konsumenten Orientierung bietet, die auf der Suche nach der akkuratesten Wiedergabe einer cineastischen Vision sind", sagt Toshiharu Tsutsui, Geschäftsführer der TV Business Division bei Panasonic.



"Die Nachfrage nach größeren Bildschirmen und bester Bildqualität steigt stetig weiter und wir sind begeistert, das neue HDR10+ Lizenzierungs- und Zertifizierungsprogramm ankündigen zu können", sagt Bill Mandel, Vice President of Industry Relations bei Samsung Research America. "Dieses Programm wurde im Sinne der Konsumenten entwickelt und unterstreicht unser Ziel, das allgemeine HDR Erlebnis zu verbessern und gleichzeitig das HDR10+ System weltweit zu verbreiten."



Die HDR10+ Plattform ist so ausgelegt, dass sie für zukünftige Entwicklungen und Innovationen in den kommenden Jahren offen bleibt.



Unternehmen, die an dem HDR10+ Lizenzierungs- und Zertifizierungsprogramm interessiert sind, können sich unter folgendem Link registrieren: http://www.hdr10plus.org.



