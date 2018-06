Das deutsche Rettungsschiff "Lifeline" darf jetzt doch in maltesische Gewässer steuern. Am Kurs der Bundesregierung gibt es derweil Kritik.

Das blockierte deutsche Flüchtlings-Rettungsschiff "Lifeline" darf nach fast einer Woche auf dem Mittelmeer in Richtung Malta steuern. "Die @MV_LIFELINE darf jetzt in Maltesische Gewässer, um Windschutz zu suchen", twitterte die Dresdner Organisation Mission Lifeline am Mittwoch. Das Schiff mit etwa 230 Migranten und 17 deutschen Besatzungsmitgliedern harrt seit fast einer Woche auf Hoher See aus.

Die Organisation appellierte an alle EU-Staaten, ihr Schiff rasch in einen Hafen einlaufen zu lassen, wie Sprecher Axel Steier der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Lage an Bord werde immer schlechter, mehrere Flüchtlinge seien in einer sehr schlechten Verfassung. "Das ist langsam eine Frage von Leben und Tod", sagte er.

Malta will das Boot nur anlegen lassen, wenn garantiert ist, dass andere EU-Staaten auch Flüchtlinge aufnehmen. Italien, Frankreich, Malta und Portugal hatten sich bereit erklärt. Auch die Bundesländer Niedersachsen, Berlin, Brandenburg und Schleswig-Holstein haben Hilfe angeboten. Die Bundesregierung hat sich dazu bisher nicht geäußert - ...

