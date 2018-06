Zur Wochenmitte dürfte es an den US-Börsen wieder abwärts gehen. Der Future auf den S&P-500 verliert vorbörslich 0,4 Prozent.

Der Handelsstreit zwischen den USA und China tobt weiter. US-Präsident Donald Trump weicht nicht von seiner protektionistischen Linie ab. China wiederum hat gedroht, gegen die von Trump angekündigten zusätzlichen Strafzölle und Einschränkungen chinesischer Investitionen in US-Technologieunternehmen zurückzuschlagen. Nun warten die Märkte gespannt darauf, welche Maßnahmen Peking konkret ergreifen wird. Laut einem unbestätigten Bericht von SGH Macro Advisors hat der chinesische Präsident Xi Jinping sein Kabinett schon auf einen "ausgewachsenen" Handelskrieg eingestimmt. Die chinesische Notenbank (PBoC) sei bereit, den Kauf von US-Staatsanleihen einzustellen.

Damit habe Xi schweres Geschütz aufgefahren, kommentiert Stephen Innes, Händler bei Oanda, den Bericht. Er glaubt allerdings nicht daran, dass China so weit gehen würde, keine US-Anleihen mehr zu kaufen. Denn damit würden die "massiven" Bestände an US-Treasurys im Besitz Chinas stark an Wert verlieren, was wiederum zu heftigen Verwerfungen an den internationalen Kapitalmärkten führen würde.

Zunächst hat China aber seine Währung zum US-Dollar deutlich abgewertet. Der Yuan sank auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten. Nachdem der Dollar die Marke von 6,60 Yuan überwunden habe, habe mindestens eine staatliche Bank, die bekanntermaßen oft im Auftrag der PBoC agiere, große Summen an Dollar verkauft. Hinter diesem "aggressiven" Verkauf von Dollar konnte nur "Big Mama" stecken, so ein Händler in Anspielung auf die PBoC. Mit solchen Transaktionen wolle die chinesische Notenbank klarmachen, dass sie die Situation unter Kontrolle behalten wolle.

An Konjunkturdaten werden vor Handelsbeginn die Auftragseingänge bei langlebigen Wirtschaftsgütern aus dem Mai veröffentlicht. Später folgen noch die Daten zu den wöchentlichen Ölvorräten der USA.

Unter den Einzelwerten springen World Wrestling Entertainment vorbörslich um 13 Prozent nach oben. Das Unternehmen hat Programmverträge mit dem zu Comcast gehörenden Fernsehsender USA Network und Fox Sports geschlossen.

Sonic Corp fallen dagegen um gut 8 Prozent. Die Restaurantkette hat zwar mit ihrem Quartalsergebnis die Erwartungen übertroffen, doch enttäuschte der Umsatz.

June 27, 2018

