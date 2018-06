Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Telefonica nach dem Kauf eines Großteils der Fernsehrechte an der spanischen Fußball-Profi-Liga LaLiga für 2019 bis 2022 auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,70 Euro belassen. Es sei positiv, dass Telefonica die Rechte direkt erworben habe, weil es mehr Flexibilität bei der Nutzung der Inhalte schaffe, schrieb Analyst Keval Khiroya in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./mis/ajx Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0043 2018-06-27/13:00

ISIN: ES0178430E18