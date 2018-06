Die Nachfrage nach einem geringen Ausgangsrauschen hat die Entwickler von Schaltkonvertern gezwungen eine große Ausgangsfilterung zu implementieren, wie den Einsatz mehrerer Kondensatoren am Ausgang. Mit einer erhöhten Kapazität an der Ausgangsspannung können zu hohe Einschaltströme beim Start-up zum Problem werden, das zur Sättigung der Spule oder zur Zerstörung des Leistungsschalters führt.

Der Leistungsschalter eines monolithischen Schaltreglers ist im Gegensatz zu einem Schalt-Controller in den Chip integriert. Dies ist wegen des kleineren Platzbedarfs auf der Leiterplatte und einem verbesserten Design der Gate-Treiber-Schaltung eine ideale Methode für Point-of-Load-Applikationen (POL) des Schaltwandlers. Das heißt, ein Schutz vor Überstrom wird notwendig, um eine Zerstörung von Schalter und Regler-Chip zu verhindern. Der monolithische Hochleistungs-Schaltregler ADP5070 (Bild 1) von Analog Devices (ADI) mit zwei Ausgängen ist ein Beispiel dafür.

Um eine Beschädigung während einer Überlast am Ausgang oder beim Einschalten zu verhindern, wenn hohe Ströme durch den internen Schalter fließen, setzen Hersteller auf den monolithischen Schaltreglern verschiedene Techniken zur Strombegrenzung ein. Trotz dieser Schutzfunktionen gegen Überströme kann der Schaltregler, besonders beim Hochfahren, nicht so arbeiten wie beabsichtigt. Beim Hiccup-Modus als Strom begrenzende Schutzfunktion kann der Schaltregler in den Hiccup-Modus übergehen, wenn der Ausgangskondensator beim anfänglichen Hochfahren immer noch vollständig geladen ist. Dies verzögert ...

