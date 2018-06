Hamburg (ots) - Die junge Plattform eSports.com (www.esports.com) und Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund freuen sich über eine mindestens dreijährige Kooperation. BVB-Geschäftsführer Carsten Cramer und eSports.com-CEO Michael Broda haben vereinbart, den Fans des BVB auf eSports.com besondere Aktionen anzubieten; Die Partnerschaft wird vor allem zur Aktivierung der jungen Zielgruppe der eSports-Interessierten genutzt - so sind Turniere mit Profispielern bei bekannten eSports-Titeln geplant. Denn es ist längst kein Geheimnis mehr, dass die Ballkünstler nicht nur Fußball an der Konsole spielen.



Carsten Cramer kommentiert: "Mit unserem neuen Partner eSports.com haben wir eine ideale Plattform gefunden, um die immer mehr an Bedeutung gewinnende Zielgruppe der eSports-Interessierten zu erreichen. Uns ist vor allem wichtig, unser Kerngeschäft - den Fußball - bei dieser Zielgruppe zu platzieren. Hierzu ist eine Website mit Millionen-Reichweite und trennscharfer Klientel natürlich ideal. Beide Partner und vor allem die Fans werden profitieren, und ich freue mich auf die Zusammenarbeit."



Auch Michael Broda freut sich: "Die Netzwerke und Fans der Borussia ergänzen sich ganz hervorragend mit unseren bereits bestehenden Kooperationen im amerikanischen und asiatischen Raum. Die riesigen Potentiale dieser Märkte wollen wir beide nutzen - da liegt es doch nahe, das gemeinsam zu tun."



Weitere Details zur Kooperation werden in den kommenden Wochen bekanntgegeben.



Über eSports.com



eSports.com soll das größte eSports-Portal der Welt werden. Die Plattform wird Coaching von Profis anbieten, Charity-Turniere mit Prominenten, umfassende Statistiken, Live-Berichterstattung und den Sportjournalismus rund um die Welt des eSports auf ein neues Level heben. Das Portal wird es zudem ermöglichen, Inhalte zu teilen, gemeinsam zu erschaffen, zu bewerten oder einfach nur zu genießen. www.esports.com



