Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Credit Suisse auf "Buy" mit einem Kursziel von 18,80 Franken belassen. Nicht zuletzt die Bewertung spreche für die Aktien der Investmentbank, schrieb Analyst Daniele Brupbacher in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hinzu kämen Fortschritte bei den Kosten, stabile Erträge und das voraussichtliche Erreichen des Ziels für den Gewinn vor Steuern im laufenden Jahr. Auch die Ausschüttung von Barmitteln an die Aktionäre könne sich als Kursimpuls erweisen./bek/mis Datum der Analyse: 27.06.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2018-06-27/13:07

ISIN: CH0012138530