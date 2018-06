Weiterbildungsangebote für Berufstätige gibt es wie Sand am Meer. Doch gute Weiterbildungen kosten viel Geld. Diese Fehler sollten Sie vermeiden, wenn Sie die Investition nicht bereuen wollen.

1. Fehler: Hauptsache WeiterbildungIm Dschungel der Seminarangebote ist es schwierig, die passende Weiterbildung zu finden. Einfach das Gleiche zu belegen wie der Kollege im Büro nebenan ist nicht unbedingt der richtige Weg. "Wer sich weiterbilden möchte, sollte sich zuerst einmal über die eigenen (Zukunfts-)Wünsche klar werden", sagt Mechthild Teupen, Geschäftsführerin der Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf. Was kann ich? Was möchte ich können? In welchem Job möchte ich bald arbeiten? Was möchte ich verdienen? Was möchte ich gar nicht? "Wer diese Dinge weiß, kann leichter die passende Weiterbildung finden", erklärt sie.

2. Fehler: Sich nur auf sich selbst verlassenIst das berufliche Ziel gesteckt, sollten sich Weiterbildungswillige nicht ins nächstbeste Seminar stürzen. "Sie sollten sich fragen, ob Ihre Ziele überhaupt zu Ihnen passen", sagt Teupen. Dabei können auch Freunde helfen. "Fragen Sie Ihre Freunde und Verwandten: Traut ihr mir zu, Produkte zu verkaufen? Kann ich mich gut genug durchsetzen, um eine Führungsposition anzustreben?"

3. Fehler: Beratung? Brauche ich nicht!Die Kosten für ein Weiterbildungsseminar können schnell bei über 1000 Euro liegen. "Da sollte man sichergehen, dass es das Richtige für die eigene Karriere ist", sagt Teupen. Sie empfiehlt, zum Beispiel eine Potenzialberatung zu nutzen. In Nordrhein-Westfalen etwa gibt es die Potenzialberatung ...

