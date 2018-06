Frankfurt am Main (www.anleihencheck.de) - In den letzten Monaten hat die Europäische Kommission im Anleihen-Segment viele Veränderungen vorgenommen, so das Asset Management Team der Steubing AG.Dabei beschleiche einem aber das Gefühl, dass sich Europa lieber mit den Kleinen beschäftige als die Großen zu reglementieren. Vielleicht auch deshalb, weil bei den kleinvolumigen Anleihen es keine weltweiten Absprachen benötige. Das sehen wir in den letzten Monaten deutlich bei den Anleihen des Weltkonzerns Steinhoff, so die Analysten der Wolfgang Steubing AG. Wenn es hier zu einem Ausfall komme, dann seien das ungeahnte Dimensionen. Auf dieser Ebene müssten die Daumenschrauben der Regulation deutlich stärker angezogen werden, denn global operierende Konzerne seien für die verschieden Aufsichtsbehörden schwer zu kontrollieren und dementsprechend für Investoren möglicherweise deswegen sogar intransparenter als KMU. ...

