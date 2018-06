Fundamental: Beim Opec-Treffen in Wien Ende der letzten Woche einigten sich die Länder auf eine moderate Steigerung der Fördermenge um eine Millionen Barrel pro Tag, wohingegen sich Saudi-Arabien und Russland für eine Erhöhung darüber hinaus ausgesprochen hatten. Somit blieb die Steigerung der Ölproduktion hinter den Erwartungen zurück, was die im Vorfeld unter Druck geratenen Ölpreise befeuerte. Die tatsächliche Erhöhung könnte jedoch niedriger ausfallen, da Länder wie Venezuela nicht in der Lage sind, ihre Produktion zu steigern. Dort wird sogar ein weiterer Rückgang erwartet.

Technisch: Nach einem Rücksetzer in den letzten Wochen vom bereits Ende Mai erreichten Hoch um 80,90 US-Dollar nahmen die Ölpreise seit Ende der letzten Woche wieder ...

