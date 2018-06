Berlin (ots) - Anlässlich der Rendezvous im Garten zeigt das Institut français Berlin noch bis zum 31. Juli die Ausstellung "Albums de jeunes architectes et paysagistes". Sie präsentiert Projekte und Ideen der Preisträger des französischen Architektur- und Landschaftsarchitekturwettbewerbs AJAP.



Heute, 27.06.2018, lädt das Institut français Berlin um 19.00 Uhr zur Vernissage ein, bei der Catherine Briat, Leiterin des Institut français Deutschland und Botschaftsrätin für Kultur, Bildung und Hochschulwesen, Dominique Treilhou, Leiterin des Institut français Berlin und Francesca Ferguson, Leiterin des MakeCity-Festivals eine Einführung in die Ausstellung geben. Im Anschluss findet ein Gespräch mit dem französischen Architekten Sébastien Martinez Barat statt.



Seit 1980 wird die Auszeichnung alle zwei Jahre vom Kulturministerium an herausragende Projekte in den Bereichen Architektur und Landschaftsarchitektur vergeben. Der Preis richtet sich an junge Talente unter 35 Jahren und repräsentiert damit die innovativsten Ideen einer neuen Architektengeneration. Anhand von Bild- und Textmaterial wie kurzen Videosequenzen werden die Projekte vorgestellt. Sie bieten auch einen persönlichen Einblick in die tiefgreifenden Veränderungen, die der Beruf des Architekten und des Landschaftsarchitekten durch alle Generationen hindurch erfährt. Die Ausstellung wird außerdem noch im Institut français Köln (7. - 28. September) und im Institut français Hamburg (15. Oktober - Mitte November) zu sehen sein.



